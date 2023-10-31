نفوق حوت قاتل جنح على أحد شواطئ بلجيكا

نفق أحد حيتان الأوركا القاتلة بعد أن جرفته الأمواج على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا أول من أمس.

ورصد الحوت في البداية على طول الساحل باتجاه فرنسا، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا». وجرفته الأمواج بعد ذلك على الشاطئ في بلدة المنتجعات «دي بان» ونفق بعد ذلك بوقت قصير.

وفشلت محاولات دفع الحوت من أجل العودة للسباحة في مكان أعمق في البحر باستخدام قارب إنقاذ.

وقال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية إن حوت الأوركا بدا نحيلاً للغاية، ما قد يشير إلى سوء حالته الصحية، لافتاً إلى أنه سيتم تشريح جثة الحيوان.

يُشار إلى أن رصد حوت الأوركا، الذي يعرف أحياناً باسم الحوت القاتل، أمر غير معتاد نسبياً في بحر الشمال. لكن في أكتوبر 2022، تقطعت السبل بحيتان أوركا أخرى ونفقت أيضاً على ساحل بحر الشمال في هولندا.