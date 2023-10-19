منشورات ولايكات «إكس» مقابل رسوم

أعلنت منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أنها بدأت فرض اشتراكات مدفوعة على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين، لقاء استفادتهم من ميزات أساسية في الموقع مثل كتابة منشورات، في صيغة تجريبية ترمي إلى الحد من البريد العشوائي. وفي الصيغة التجريبية التي تحمل اسم «نوت إيه بوت»، سيتعين على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين دفع رسوم سنوية لقاء الاستفادة من ميزات أساسية في المنصة، مثل كتابة منشور والنقر على زر الإعجاب وكتابة تعليق على منشور ووضع إشارة مرجعية على محتوى ما. وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن «هذه الصيغة الجديدة ترمي إلى التصدي للبوتات ومرسلي البريد العشوائي الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمين آخرين فيها».

وأشارت الشركة إلى أن مَن يرفضون الدفع لن يكون متاحاً لهم سوى قراءة المنشورات، مع عرض محدود للمحتوى والحسابات التي يتابعونها.