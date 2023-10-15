دوسلدورف عاصمة الأزياء والتسوق في ألمانيا

تُصنف مدينة دوسلدورف الألمانية بأنها سابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان، وتتمتع بمعالم ثقافية وتاريخية جميلة نجدها في البلدة القديمة المليئة بالمطاعم والمقاهي المميزة، بالإضافة إلى الحدائق الجميلة والوجهات الترفيهية المختلفة، وتشتهر بالأزياء وكثرة المناسبات والمعارض التجارية التي تقام فيها، كما احتلت دوسلدورف المرتبة الأولى على مستوى ألمانيا والسادسة على مستوى العالم في قائمة أفضل المدن من حيث جودة المعيشة.

ودوسلدورف من أجمل مدن السياحة في ألمانيا، وهي المركز الأول للأزياء والتسوق في ألمانيا، حيث تشتهر بأسواقها وعروض الأزياء العديدة التي تقام على أرضها، ويعتبر شارع الملوك من أبرز أماكن التسوق، حيث تتواجد فيه أرقى وأفخم متاجر الأزياء العالمية، بالإضافة إلى أرقى فنادق ألمانيا.

ودوسلدورف ( Düsseldorf بالألمانية) هي عاصمة ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا، وعاصمة محافظة دوسلدورف، وإحدى أكبر مدن البلاد، وهي ثاني أهم مركز اقتصادي وعالمي في ألمانيا بعد فرانكفورت، وتتمركز في منطقة الراين - رور التي تعد من أكثر المناطق كثافة بالسكان في أوروبا، ويشق المدينة نهر الراين.

الأماكن السياحية في دوسلدورف

• شارع الملوك

من أشهر شوارع مدينة دوسلدورف سياحياً، وهو مكان مكتظ بالزوار باستمرار نظراً لتميزه بإطلالات ومناظر طبيعية تحيط به، ويعتبر من أشهر المناطق في المدينة للتسوق، حيث يضم العديد من صالات عرض الأزياء ومتاجر بيع الألبسة الراقية التي تنتشر على جنباته، ويعد من أهم الأماكن السياحية في دوسلدورف. وتعد منطقة شارع الملوك الخيار الأمثل بالنسبة للكثيرين، حيث توفر الإقامة في فنادق دوسلدورف شارع الملوك العديد من المزايا أهمها الطبيعة الساحرة في الشارع وانتشار الحدائق والبحيرات الرائعة، مع الإطلالات المميزة وتواجد محال لأشهر الماركات التجارية العالمية بالشارع، والمجمعات التجارية والمولات.

• البلدة القديمة

البلدة القديمة هي قلب السياحة النابض في دوسلدورف، فهي تعكس الصورة العريقة التاريخية لهذه المدينة الرائعة، وتقع البلدة القديمة بين نهر الراين الشهير وجادة هاينرش، وتتميز بأبنيتها القديمة وشوارعها الضيقة، كما أنها تضم العديد من المطاعم، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في دوسلدورف.

• برج الراين

لا يمكن أن تكتمل متعة رحلة السياحة في دوسلدورف دون زيارة أفضل الأماكن السياحية فيها، وعلى رأسها زيارة برج الراين الواقع بالقرب من نهر الراين، إذ إن زيارة برج عظيم كهذا ستقدم للزوار ما يبهجهم ويبقى في ذاكرتهم مدى الحياة.

ويبلغ ارتفاع هذا البرج 240.5 متراً، وفي حال انجذبت لزيارة هذا المبنى العملاق فتأكد أن هناك أنشطة عدة بانتظارك للاستمتاع بها، واحرص على قضاء بعض الوقت في أحد المطاعم والمقاهي المتاحة داخل البُرج، فعلى سبيل المثال إذا كنت تبحث عن مكان فاخر لتناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء في دوسلدورف، فينصح بتجربة مطعم كومو الذي يقدم مجموعة من الأطباق من مختلف أنحاء العالم، كما يتخصص في تقديم الأطباق اليابانية خصوصاً السوشي.

• متحف بورغ لين

خُصص متحف بورغ لين لعرض المقتنيات الأثرية النادرة التي تروي تاريخ البلد، فهو يُعتبر من أفضل أماكن السياحة في دوسلدورف، وكذلك من أبرز المتاحف التي تحوي معروضات مختلفة تقدم للزائرين درساً تاريخياً لا يُفوّت، فهناك معروضات حول تاريخ البلد وقطع تعود للعصور الوسطى المبكرة.

• فندق بريدن باتشر هوف دوسلدورف

يقدم هذا الفندق ذو الخمس نجوم إطلالات متنوعة على شارع الملوك، كما يوفر عدداً من الخدمات والأنشطة الترفيهية مثل تذاكر لزيارة المعالم السياحية، وعروض موسيقية حية، ومكتبة، وركوب دراجات مجاناً، كما يضم الفندق حمام سباحة داخلياً وغرفة بخار وصالة للياقة البدنية وساونا ومسبحاً بمياه دافئة، إلى جانب محال تجارية في الموقع، وخدمات نقل من وإلى المطار، وطاقم يتحدث اللغة العربية.

فندق بارك شتايغنبيرغر دوسلدورف

يقع هذا الفندق المصنف خمس نجوم في دوسلدورف بشارع التسوق الأنيق كونيساله، ويوفر مطعم «The Jones» الذي يقدم مأكولات كلاسيكية، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمرافق السبا العصرية والتراس الصيفي الذي يتميز بإطلالات خلابة على كونيساله. تتميز الغرف والأجنحة العازلة للصوت في فندق بارك شتايغنبيرغر دوسلدورف بأسقف عالية وهاتف وخدمة «واي فاي» مجاناً، كما يحتوي بعضها على تحف ثمينة. وتشمل منطقة السبا الواسعة في فندق بارك شتايغنبيرغر دوسلدورف أجهزة عصرية للياقة البدنية وغرف ساونا، ويمكن للضيوف الاستمتاع بزيارة مطعم Pink Pepper الحائز نجمة واحدة في دليل ميشلين لعام 2023. ويبعد فندق بارك شتايغنبيرغر دوسلدورف مسافة 400 متر فقط من دار الأوبرا الألمانية على نهر الراين ومتنزه هوفغارتن.

رحلات «الاتحاد للطيران»

استأنفت «الاتحاد للطيران» رحلاتها المباشرة إلى مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا عبر إطلاق أول رحلة افتتاحية الشهر الماضي، لتنضم دوسلدورف إلى ميونيخ وفرانكفورت، وتصبح الوجهة الثالثة لـ«الاتحاد للطيران» في ألمانيا. وأتى استئناف حركة الطيران تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألمانيا شمال الراين وستفاليا، ليفتح الاتصال الجديد مسارات واعدة أمام المشروعات السياحية والتجارية بين البلدين. وبموجب التعاون تنطلق ثلاث رحلات أسبوعية لإعادة تشغيل الجسر بين أبوظبي ودوسلدورف. وتعزز عودة رحلات دوسلدورف التزام «الاتحاد للطيران» تجاه السوق الألمانية، وتعكس العلاقة المرنة والمتنامية بين المدينتين.

وتقوم «الاتحاد للطيران» بتشغيل طائرتها من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» على هذا الطريق مع 28 استوديو درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة الاقتصادية لتوفير تجربة سفر سلسة، وتعمل أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

أما بالنسبة لأولئك القادمين من ألمانيا فتقدم مدينة أبوظبي لمحة عن مزيج غني من تراث الشرق الأوسط والمعالم المعاصرة، وتشهد معالم مثل مسجد الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي على العمق الثقافي للمدينة.