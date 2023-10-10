الذكاء الاصطناعي يخفض انبعاثات الطائرات خلال الإقلاع

أعلنت الشركة الدولية لاتصالات الطيران (سيتا) أن شركة طيران «توي أيرلاين»، التابعة لمجموعة «توي» الألمانية للسياحة، تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاولة خفض الوقود المحترق خلال الإقلاع والارتفاع.

وقالت منظمة سيتا إن استخدام شركة توي للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوفر للشركة ما يصل إلى 200 كيلوغرام من الوقود، و600 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل طائرة في اليوم.

وقالت منظمة سيتا في بيان في أواخر سبتمبر الماضي إن الإقلاع والارتفاع معاً أكثر جزء استخداماً للوقود خلال الرحلة الجوية، وتفيد بيانات صناعة الطيران بأن ما يصل إلى 30% من الوقود يحترق خلال تلك الفترة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة توي جروب، ماركو تشيومبيرليك، أن «توي تعهدت بالالتزام بأهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030 لشركة الطيران والسفن السياحية والفنادق التابعة لها، وبناء عليه سيتم خفض الانبعاثات من خطوط توي الجوية بواقع 24%».