«بودكاستس» يتجه نحو الغروب.. بأمر «غوغل»

حقق تطبيق نشر التدوينات الصوتية (بودكاستس)، الذي أطلقته شركة «غوغل» قبل سنوات شعبية كبيرة، بسبب بساطة تصميمه وسهولة استخدامه. ووصل عدد مرات تنزيل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» أكثر من 500 مليون مرة.

ورغم ذلك تستعد «غوغل» الآن لإلغاء هذا التطبيق وإنهاء وجوده.

وقالت الشركة إن قرار وقف تطبيق «بودكاستس» جزء من خطة لتحويل منصّة تبادل الفيديوهات «يوتيوب» إلى منصّة متكاملة لبث الفيديوهات والموسيقى والتدوينات الصوتية بشكل متزايد.

يذكر أن «غوغل» تغلق الخدمات التي لا تحقق نجاحاً، وانضم تطبيق «غوغل بودكاستس» إلى قائمة التطبيقات والخدمات التي تتجه نحو «الغروب»، مثل منصّة الألعاب «ستاديا» وتطبيق المحادثة «هانج أوتس» البريد الإلكتروني للعملاء (إنبوكس).

وقالت «غوغل» إنه في العام المقبل سيتم وقف تطبيق «بودكاستس»، وسيتم منح المستخدمين خيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى خدمة البث الموسيقى المباشر «يوتيوب ميوزيك».

أما بالنسبة للمستخدمين الذين سيفضلون الانتقال إلى تطبيقات أخرى بعيداً عن خدمات «غوغل» فستتيح الشركة لهم خيار تنزيل التدوينات الخاصة بهم على تطبيق «بودكاستس»، بحيث يمكن لهم تحميلها على أي تطبيقات أخرى.

وأوضحت «غوغل» أن أدوات نقل التدوينات الصوتية من «بودكاستس» إلى أي تطبيقات أخرى ستكون متاحة بعد أن تنتهي الشركة من جمع آراء المستخدمين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

يذكر أن «غوغل بودكاستس» حقق شعبية كبيرة بسبب تصميمه البسيط والعملي، إضافة إلى وجود خيار توقف سماع التدونية على الهاتف الذكي والاستماع إليها عبر أي متصفح إنترنت أو سماعة ذكية.

وأعرب مستخدمون عن خيبة أملهم بسبب قرار «غوغل»، من خلال تعليقاتهم في قسم الرأي على متجر البرمجيات «بلاي ستور» الخاص بشركة «غوغل».

• مستخدمون أعربوا عن خيبة أملهم بسبب قرار «غوغل».