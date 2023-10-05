فتحت غلاية الماء في المطبخ لتصدم بوجود ثعبان جاء يتدفأ

أصيبت مربية عائلة بريطانية بصدمة كبيرة عندما اكتشفت ثعبانا ضخما يبلغ طوله 5 أقدام (حوالي متر ونصف المتر) مستريحا داخل غلاية المياه في مطبخ المنزل.

وقامت المربية بالاتصال سريعا بالطوارئ التي أرسلت مختصين من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) إلى منزلهم في توتنج بيك، جنوب لندن، للتعامل مع الثعبان.

ويمكن للثعبان الذي يبلغ طوله 1.5 متر أن يلدغ لدغة سيئة قبل أن يلتف حول ضحيته ليقطع إمدادات الدم.

وقالت أبيجيل كامبل، المختصة بإنقاذ الحيوانات "رأيت الثعبان ملتفًا فوق الغلاية. ومن المرجح أنه كان هناك لأنه كان الجزء الأكثر دفئًا في المنزل، إذ تحتاج الثعابين إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم درجة حرارة الجسم".

وقالت المختصة أنه من المرجح أنه قد تم التخلي عنه في مكان ما حيث تمكن بعدها من التسلل إلى غرفة المرجل عبر فجوة في جدار الحديقة.

"وكان الثعبان باردًا جدًا عند التقاطه" على حد وصفها، ثم أصبح مفعمًا بالحيوية إلى حد ما بمجرد أن تم التقاطه، وكان ينظر حوله ويشم الهواء، قبل أن يتم وضعه في كيس ثعبان." ليتم بعدها نقله إلى مستشفى جنوب إسيكس للحياة البرية.

وأكدت كامبل أن هذا الأمر يتكرر كثيرا مضيفة "للأسف، ليس من غير المألوف بالنسبة لنا أن يتم استدعاؤنا لالتقاط ثعبان مهجور. ونعتقد أن الكثير من الناس لا يدركون مدى الالتزام الذي تحتاجه هذه الحيوانات".

"ولهذا السبب فإننا نشجع أي شخص يفكر في الحصول على حيوان أليف غريب، أن يكون على معرفة أكبر قدر ممكن عن احتياجات الحيوان وما إذا كان هو الحيوان الأليف المناسب له."