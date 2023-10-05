بريطاني «تخطفه» سيارته الكهربائية

قال البريطاني بريان موريسون (53 عاماً) إنه بينما كان عائداً من عمله الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الماضي «خطفته» سيارته الكهربائية، وأخذت تسير لوحدها، دون أن يتمكن من استخدام الفرامل أو السيطرة عليها، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة لتقديم المساعدة له.

وقال موريسون «أدركت ذلك عندما وصلت إلى أحد الدوارات في الشارع، وحاولت تخفيف سرعتي، ولكني لم أتمكن من ذلك، ثم سمعت صوتاً غريباً ناتجاً عن فرامل السيارة. وبالنظر إلى أنها لاتزال سيارة جديدة، كنت متأكداً من أنه ليس هناك أي عطل بهذه السيارة».

واتصل موريسون في البداية مع زوجته كي تأتي وتسير أمامه لتنبيه السيارات أمامه، ولكنه بعد ذلك أدرك أن الوضع خطر، وأنه على وشك الاصطدام مع الآخرين أو مع المشاة، فاتصل بالشرطة، التي أرسلت إليه المساعدة، وأبقته على اتصال مع بعض المهندسين المتخصصين في هذا المجال لحل هذه المشكلة. وقال الأشخاص الذين يعالجون مثل هذه المشكلات لدى الشرطة إنها المرة الأولى التي يصادفون فيها مثل هذه التجربة.

وقال موريسون «كنت متمسكاً بشدة بمقود السيارة عندما وصلت سيارات الشرطة الثلاث، وأحاطت بي من كل جانب».

وطلبت منه الشرطة تنفيذ محاولات عدة لإيقاف السيارة، ولكنها جميعاً باءت بالفشل، وفي النهاية طلبت منه أن يصطدم برفق بسيارة الشرطة «الفان» قبل أن يصل إلى منطقة مكتظة. وانخفضت سرعة السيارة إلى 15 ميلاً. وبعد ذلك قفز أحد أفراد الشرطة إلى سيارته، وساعد على إيقافها.