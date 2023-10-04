بريطاني «تختطفه» سيارته الكهربائية

قال البريطاني بريان موريسون، 53عاما، أنه بينما كان عائدا من عمله الساعة العاشرة مساء يوم الاحد الماضي «اختطفته» سيارته الكهربائية وأخذت تسير لوحدها دون أن يتمكن من استخدام الفرامل او السيطرة عليها مما دفعه الى الاتصال بالشرطة لتقديم المساعدة له. وقال موريسون «أدركت ذلك عندما وصلت إلى أحد الدوارات في الشارع وحاولت تخفيف سرعتي ولكني لم أتمكن من ذلك. ومن ثم سمعت صوتا غريبا ناتجا عن فرامل السيارة. وبالنظر إلى انها لاتزال سيارة جديدة، كنت متأكدا من أنه ليس هناك أي عطل بهذه السيارة. واتصل موريسون في البداية مع زوجته كي تأتي وتسير أمامه لتنبيه السيارات امامه. ولكنه بعد ذلك أدرك أن الوضع خطير وأنه على وشك الاصطدام مع الاخرين أو مع المشاة، فاتصل بالشرطة، الذين أرسلوا له المساعدة وأبقوه على اتصال مع بعض المهندسين المتخصصين في هذا المجال لحل هذه المشكلة. وقال الأشخاص الذين يعالجون مثل المشكلات لدى الشرطة أنها المرة الأولى التي يصادفون مثل هذه التجربة. وقال موريسون» لصحيفة ديلي ميل البريطانية كنت متمسكا بشدة بمقود السيارة عندما وصلت سيارات الشرطة الثلاثة وأحاطوا بي من كل جانب« وطلبت منه الشرطة عدة محاولات لإيقاف السيارة ولكنها جميعا باءت بالفشل وفي النهاية طلبوا منه أن يصطدم برفق بسيارة الشرطة»الفان" قبل أن يصل إلى منطقة مكتظة. وانخفضت سرعة السيارة إلى 15ميلا. وبعد ذلك قفز أحد افراد الشرطة إلى سيارته وساعد على إيقافها.