مواهب «إكس فاكتور» في دبي.. أرض الأحلام والفرص

أجواء حماسية ومفاجآت فنية بالجملة، كشفت عنها الحلقة الأولى من برنامج «إكس فاكتور»، الذي عرض أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي، لينطلق بتقديم أعضاء لجنة التحكيم، وفي مقدمتهم النجم اللبناني راغب علامة، الذي أعرب عن حماسته للمشاركة في النسخة العربية الحصرية من برنامج المسابقات الأشهر عالمياً، مؤكداً أن دبي ستظل للانطلاق في عالم النجومية. فيما أعربت النجمة المصرية أنغام عن سعادتها الغامرة بخوض نخبة من الشباب العربي غمار المنافسة، مؤكدة أهمية تجربة «إكس فاكتور» في تقديم التجارب الفنية المكتملة الملامح، سواء من ناحية الموهبة الصوتية أو الحضور.

وأكد النجم الكويتي عبدالله الرويشد أن تحدي المألوف، وتقديم مواهب فنية عربية مميزة، هو ما يسعى إليه هذا البرنامج الذي يشارك في عضوية لجنته الفنية، معتمداً على تاريخه الفني الطويل والحافل بالخبرات، ومشاركته الناجحة في العديد من برامج المسابقات الفنية التي قدمها تلفزيون دبي على امتداد مسيرته.

حضور إماراتي

باهتمام واسع، تابع جمهور شاشة تلفزيون دبي، الحضور الفني المتألق لعدد من المواهب الخليجية والإماراتية الواعدة، وكان أبرزها تجربة الشابين ناصر وحمدان محمد، اللذين قدما أداء غنائياً مبهراً لأغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي «فقدتك»، حاصدين إعجاب لجنة التحكيم بأدائهما المتزن والثقافة الموسيقية الواضحة التي أهلتهما لاقتناص «3 نعم»، والانتقال إلى المرحلة الثانية من المنافسات، فيما نجح المشترك الإماراتي عبدالله كرم (20 عاماً) من الفوز بصوت أنغام والرويشد بعد أداء أغنية «بين إيديا» لماجد المهندس.

أما خليجياً، فقد نجحت المشتركة حنين المنصور، (26 عاماً) من المملكة العربية السعودية، في جذب التأهل إلى المرحلة الثانية، حاصدة إجماع لجنة التحكيم وإشادتها بأدائها المتقن لأغنية «يا ريتك فاهمني» لأنغام، فيما لم يفلح المشترك قصي المعمري من سلطنة عمان في التأهل، بعد أن أخفق في تجربة أغنية «كل ما نسنس» لفنان العرب محمد عبده.

فرق شبابية

لم تغب الفرق الفنية الشابة عن ساحة منافسات البرنامج، وذلك بعد أن نجح التوأمان فيصل ومحمد برادي، من المغرب، في الانتقال إلى المرحلة الثانية، تبعتهما فرقة «بساطة» السورية، التي قدم أفرادها السبعة أداء جماعياً لافتاً لأغنية «خليني معك» لرامي عياش، الأمر الذي دفعهم لنيل رضا لجنة التحكيم، فيما فشلت كل من فرقة «ويس أخوان» وفرقة «جراما فن» في استكمال مشوار التأهل، رغم حضورها الذي بدا مقنعاً للجمهور.

أما الأصوات الشابة القادمة من مصر، فراوح أداؤها الغنائي بين الجيد والمتوسط، ليؤدي إلى إخفاق المشترك يوسف حسن في أداء أغنية «نور العين» لعمرو دياب، والمشتركة روجينا صبحي في أغنية «سيدي وصالك»، على عكس مواطنتها نادين العمروسي التي حصدت اهتمام لجنة التحكيم التي وصفتها «بالمشروع الفني الجديد».

مشاركة مغاربية

مغاربياً، نجحت المشتركة هبة بلمقدم في تجربة أداء أغنية «بحلم بلقاك» لذكرى، كما نجحت المشتركة أميمة جبوري في تقديم أداء مؤثر لمقطع باللغة الفرنسية، تبعته بأغنية «كل القصايد». في الوقت الذي فشلت خديجة اليابوري من الجزائر في إقناع كل من راغب علامة والرويشد بصوتها، على عكس مواطنتها المشتركة شيماء التي ترشحت عن أغنية «كتر خيري» لشيرين عبدالوهاب. من جهته، نجح المشترك سلام مصطفى (32) من تونس، في إشعال حماسة الجمهور بعد تقديمه أغنية من الفولكلور اللبناني استحق عليها إجماع اللجنة.

ومن العراق، تأهل المشترك كاظم جعفر كاظم، ووضاح كريم للمرحلة الثانية، فيما لم يسعف الحظ المشترك أنمار الزين (24 عاماً) الذي نسي كلمات أغنية «واحشني موت» للمهندس، الأمر الذي أسهم في خروجه من المنافسات مع المشترك خالد ملاح من الأردن.

دبي التميز

المخرج عماد عبود، تحدث لـ«الإمارات اليوم» عن تفاصيل رؤيته الإخراجية، قائلاً «أعتقد أن ما يميز النسخة العربية التي ينفرد تلفزيون دبي بحقوقها الحصرية لثلاثة أعوام قادمة، هو ضخامة الإنتاج والتقنيات الحديثة التي تم اعتمادها، سواء في اختيار الديكور أو أماكن التصوير».

مضيفاً «لاشك في أن دبي هي حالة إبداعية مميزة ستنعكس بالتالي على كل تفاصيل البرنامج الذي تم تصويره بالكامل بين أرجائها، خاصة التقارير الخارجية التي تم فيها استغلال الصورة البصرية والإبداعية لتقديم رؤية إخراجية تتماشى مع هذه النوعية من البرامج الجماهيرية الناجحة».

إطلالة جديدة

على صعيد التقديم، تطل المذيعة الإماراتية شيما، في المراحل الأولى من البرنامج، خلف الكواليس وعلى خشبة المسرح، في الوقت الذي تتشارك خطوة التقديم في المراحل التالية، مع المذيع السعودي مهند بخيت، على أن تنضم إنجي كيوان إلى تقديم تجارب الكواليس، الأمر الذي وصفته شيما لـ«الإمارات اليوم» بالتنوع والتجديد الذي سيضيف نوعاً من المرونة والحماسة لأجواء المنافسات المتزايدة لاحقاً، قائلة «سعيدة للغاية بهذه التجربة التي ستضيف الكثير إلى مسيرتي المهنية، وسبق لي تقديم النسخة العربية من برنامج (غولدن مايك) مع النجوم فايز السعيد وأسماء لمنور وفارس كرم، فضلاً عن تجارب تقديم برنامج (إنسايدر بالعربي) على امتداد السنوات الماضية»، مؤكدة في المقابل ابتعادها هذه المرة عن الشخصية الهادئة التي عهدها بها الجمهور.

بعيداً عن الاحتكار

كشف منتج البرنامج رمزي نصر، عن تفاصيل ومراحل حلقات النسخة العربية الحصرية من البرنامج، مؤكداً أن النسخة العالمية من «إكس فاكتور» تعرض حالياً في 10 دول حول العالم، محققة أرقام متابعة عالية، مضيفاً «تم اختيار نحو 100 مشترك من مختلف أنحاء العالم العربي، تمت استضافتهم في دبي للقيام بتجارب الأداء والانتقال بعدها نحو مرحلة العروض المباشرة، حيث سيتولى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم مهمة تدريب المتأهلين، وصولاً إلى المراحل النهائية من البرنامج الذي سيمتد على مدار 11 حلقة تلفزيونية، ينال في نهايتها الفائز باللقب جائزة عينية قيّمة، وفرصة إنتاج أغاني فنية وكليبات للمتأهلين للمرحلة النهائية من خلال شركة إنتاج عالمية سيعلن عنها في الحلقات المقبلة».

وحول الخصوصية التي يتميز بها «إكس فاكتور» عن بقية برامج المسابقات العربية، أكد نصر أن تلفزيون دبي نجح في فتح الباب واسعاً أمام جميع المشاركات العربية المتنوعة، كاشفاً في الوقت نفسه عن مشاركة خاصة من باكستان، وأخرى من طاجيكستان، ومضيفاً «حرصت إدارة تلفزيون دبي على أهمية الاحتفاء بالأغنية العربية، وعدم اعتماد مبدأ الاحتكار الفني للفائز باللقب والمشتركين المتأهلين إلى المرحلة النهائية».