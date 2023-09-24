غزة: اكتشافات جديدة تعود إلى 2000 عام في المقبرة الرومانية

أعلن خبير أثار فلسطيني، أمس، عن العثور على أربعة قبور تعود إلى العهد الروماني قبل 2000 عام، ما يرفع إلى 134 عدد القبور التي وُجدت حتى الآن في المقبرة الرومانية المكتشفة العام الماضي في شمال غزة.

وقال الخبير فضل العطل: «باكتشاف القبور الأربعة يكتمل عدد القبور إلى 134 قبراً في هذه المقبرة الرومانية التاريخية، التي تعود إلى حقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد». وتوقع أن يكون «تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة» في غزة.

ويواصل عدد من الفنيين ضمن فريق التنقيب أعمال الترميم والدراسة داخل المقبرة.

وتابع العطل: «ما يميز بعض القبور أنها منشأة بشكل هرمي»، مشيراً إلى «العثور على أجزاء من أوانٍ فخارية وقطع معدنية كانت تستخدم ضمن الطقوس الجنائزية».