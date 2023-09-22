«الصحة العالمية»: حالات تسمم إضافية محتملة بسبب سردين معلب في فرنسا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، عن احتمال ظهور حالات جديدة في حادث التسمم بالسردين في مطعم فرنسي بمدينة بوردو، بسبب عدم التعرف بشكل نهائي إلى جميع زبائن الموقع.

وحُدد 15 من زبائن المطعم المشتبه به في القضية على أنهم «حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجقي»، بحسب تقرير كانت أصدرته السلطات الصحية عن وفاة شخص من بين هؤلاء المصابين. يُذكر أن 14 من هذه الحالات الـ15 تعود لأجانب من الجنسيات الأميركية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية والألمانية، بحسب منظمة الصحة العالمية. والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سرديناً معلباً محلي الصنع.