«كريم» تروي رحلتها أمام جيل المستقبل

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في مقره بالجامعة الأميركية بالشارقة، لقاءً تفاعلياً حضره أكثر من 100 طالب من الجامعة الأميركية، وجامعة الشارقة، للتعرف إلى تجربة «كريم»، إحدى أبرز شركات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كريم»، مدثر شيخة.

وتناول اللقاء قصة إنشاء شركة «كريم» عام 2012 على يد مدثر شيخة وماغنوس أولسون في دولة الإمارات، والتي اتسع نطاقها خلال فترة قصيرة ليشمل أكثر من 70 مدينة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، واطلع المشاركون على كيف تغلبت «كريم» على التحديات والصعوبات لتصبح واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في المنطقة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي بعنوان «عقد من العمل»، يروي رحلة شركة «كريم» خلال 10 سنوات من الإبداع والابتكار، ويستعرض نموها وتطورها وإنجازاتها، من خلال مقابلات مع المؤسسين والفريق الأول والشركاء، حيث أتاح اللقاء للطلاب فرصة طرح أسئلتهم واستفساراتهم على قادة شركة «كريم»، والحصول على نصائح حول كيفية بدء مشروعهم الخاص أو تطوير مهاراتهم المهنية. كما تبادل الطلبة أفكارهم وآراءهم حول مستقبل قطاع التكنولوجيا والنقل التشاركي في المنطقة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«شراع»: «تمثل قصة نجاح شركة (كريم) نموذجاً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لصنّاع التغيير والجيل امقبل من روّاد الأعمال، بهدف تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات كبيرة وهادفة».

من ناحيته، قدّم مدثر شيخة، نصائح لروّاد الأعمال الطموحين من الجمهور. وقال: «من الأفضل في بعض الأحيان لرائد الأعمال أن يستثمر وقته في التركيز على المنتج أو الخدمة التي يريد تقديمها بدلاً من تضييع الوقت في البحث عن التمويل، لأن الفكرة الجيدة ستجد من يستثمر فيها بطبيعة الحال، ولذا يجب أن يحدد رائد الأعمال المشكلات التي تواجه الناس في المنطقة، حتى يتمكن من إيجاد حلول رقمية لها».