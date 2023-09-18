القرية العالمية تطرح مفاجأة رائعة.. وهذه أسعار باقات الـ VIP

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق بالمنطقة، عن بدء الحجز المسبق لباقات كبار الشخصيات لموسمها الـ28، في العاشرة من صباح السبت المقبل، والتي ستتوافر بكميات محدودة قبل طرحها رسمياً للبيع العام في 30 الجاري. وأوضحت القرية العالمية أن الحجز المسبق سيكون حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

ويتيح الحجز المسبق لضيوف القرية العالمية الفرصة فرصة شراء باقات كبار الشخصيات في 29 الجاري، أي قبل 24 ساعة من الطرح الرسمي في 30 الجاري. ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية مثل متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! ® وعرض سايبر سيتي الشيّق والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال®.

واحتفاءً بموسمها الـ 28، الذي من المقرر أن ينطلق في 18 أكتوبر المقبل، أعلنت القرية العالمية، أنها ستقدم لضيوف موسمها الجديد مفاجأة رائعة ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بـ 28 ألف درهم، احتفالاً بمرور 28 موسماً على انطلاق القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة.

كما ستحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على عبوة من البذور لغرسها من قبل الضيوف في أنحاء الإمارات، في إطار المساهمة في رؤية عام الاستدامة الذي تحتفل به الدولة.

وستُطرح هذا الموسم 30 باقة فقط من الفئة الماسية بسعر 7000 درهم للواحدة، بينما ستتاح الباقة البلاتينية 2950 درهماً، والذهبية 2250 درهماً، والفضية 1750 درهماً.