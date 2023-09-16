مكتبة محمد بن راشد تتبرع بـ 40000 كتاب منذ إطلاق مبادرة «عالم يقرأ»

في إطار جهودها النوعية والمستمرة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وضمن مبادرتها «عالم يقرأ»، تبرعت مكتبة محمد بن راشد، بأكثر من 40000 كتاب لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والمكتبات، منها أكثر من 5000 كتاب من مختلف المجالات والموضوعات تم توزيعها على 11 مجمعاً تعليمياً جديداً من مشروع مجمعات زايد التعليمية في إمارات مختلفة داخل الدولة، منها دبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة. بالإضافة إلى اعتزام المكتبة توزيع 5100 كتاب إضافي في الفترة المقبلة، بما يدعم رؤيتها لإيصال المعرفة لأكبر نسبة من الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص مكتبة محمد بن راشد على دعم القطاع التعليمي والثقافي في الدولة، وسعيها الحثيث ضمن مبادرة «عالم يقرأ» إلى إتاحة الوصول لمصادر المعرفة لكل أفراد المجتمع بشكل مجاني وميسر، وتعزيز الوعي بأهمية القراءة وتأثيرها العميق.

وشهدت المبادرة إشادة واسعة من المسؤولين في المجمعات التعليمية المستهدفة، مؤكدين أن هذه الخطوة تجسد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز ثقافة القراءة والتعلم.