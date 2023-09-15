بعد إنقاذه في تركيا.. مستكشف كهوف أميركي: محظوظ لأنني حي

قال مستكشف كهوف أميركي أُنقذ بعد أن حوصر تحت الأرض في جنوب تركيا لمدة 11 يوماً، إنه محظوظ لأنه ما يزال على قيد الحياة، رغم إصابته خلال أزمته بنزيف في الجهاز الهضمي، وهو يبعد عن سطح الأرض 1040 متراً، لكنه أكد أنه سيواصل استكشاف الكهوف.

وتمكنت الفرق من إنقاذ مارك ديكي (40 عاماً) في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد أن علق في كهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين، وتم نقله إلى مستشفى مدينة مرسين لتلقي العلاج.

وقال ديكي في مؤتمر صحافي بالمستشفى: «أنا محظوظ حقاً لأنني ما زلت على قيد الحياة، كان وقتاً عصيباً».

وتعاون أكثر من 150 منقذاً من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى لإنقاذ ديكي من ثالث أعمق كهف في البلاد. وأشار ديكي إلى أنه لم يفقد الأمل أبداً. وقال: «بالتأكيد سأواصل استكشاف الكهوف، هناك دائماً مخاطر في كل جوانب الحياة، وفي هذه المرة لم تكن الحالة الطبية الطارئة التي حدثت متوقعة على الإطلاق».

وأضاف: «هل سأعود لكهف موركا؟ أودّ ذلك».