جادا بينكيت سميث في دبي قريباً لأجل مذكراتها

سيحظى محبو النجمة جادا بينكيت سميث في دبي بفرصة لقائها في السابع من نوفمبر المقبل، بقاعة كوكا كولا أرينا.

وتأتي زيارة نجمة هوليوود لدبي ضمن جولة عالمية تتحدث فيها عن مذكراتها التي ستطلقها حول العالم في 17 أكتوبر المقبل.

وستتحدث جادا - الممثلة والمنتجة ورائدة الأعمال والموسيقية ومقدمة البرامج والكاتبة والمناصرة للقضايا الإنسانية التي امتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 30 عاماً - خلال اللقاء مع قرائها، لتحكي قصصاً عن نشأتها غير التقليدية في بالتيمور وزواجها من واحد من أبرز النجوم ويل سميث.

كما ستسلط الضوء على رحلتها التي تجاوزت خلالها الكثير من الأمور المعقدة والأخبار الكاذبة عن زواجها وعن أسرتها وعنها، والتي تعلمت خلالها كيف تقدّر قيمة ذاتها.