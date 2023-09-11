عاش في «جنته الصغيرة» 12 عاماً.. وطرد منها بسبب اكتشاف كمية من القمامة

حرم رجل من جنته الصغيرة في إسبانيا بعد 12 عاماً من العيش في كهف بحري، حاول تكييفه لحاجاته البسيطة، وذلك بحجج تلويثه للبيئة والتخييم دون رخصة.

وقبض على الرجل - الذي لم يذكر اسمه - في جزيرة فورمينتيرا الإسبانية بالقرب من إيبيزا، من قبل موظفي البلدية الذين عثروا على مكانه المؤقت في كاب دي بارباريا.

وقضى الرجل أعوامه الـ12 مستمتعاً بوقته في أصغر جزر البليار، فأعد طاولة مصنوعة من الصناديق القديمة سريرين، أحدهما يتكون من مرتبة متدلية عبر اثنين من الأراجيح الشبكية. ولإظهار إبداعه بشكل أكبر، استخدم دلواً معلقاً للاستحمام، بينما أنقذته الناموسيات المتدلية من سقف الكهف من التعرض لعض الحشرات لاسيما بعوض الشاطئ.

ولكن عزلة الرجل الطويلة لم تستمر، إذ قرر مجلس فورمينتيرا البلدي حرمانه من عالمه الصغير المحبوب هذا بعد اكتشاف كمية من القمامة قرب الكهف.

وبعد تلقي البلاغ، نزل مسؤول من الشرطة ووزارة الإقليم إلى الكهف واكتشف صحة الشائعات، التي طالما تحدثت عن رجل يظهر ويختفي في تلك المنطقة، حتى تمكن في النهاية من تأسيس ما يشبه المنزل الخاص.

واعترف الرجل بانتهاك قواعد التخييم غير القانونية التي وضعتها إدارة البيئة، والتي تسمح بنصب الخيم فقط، في شواطئ محددة لهذا الغرض وفي أوقات محددة. ولذا طُلب منه المجلس البلدي نقل أغراضه إلى الخارج.

وذكرت صحيفة دياريو دي إيبيزا المحلية أن الرجل الذي ادعى أنه كان هناك لمدة 12 عاماً، قام بإنشاء منزل «مجهز بالكامل للعيش»، وأنه كان ينوي البقاء.

وفي النهاية وافق قسم الإدارة البيئية على منحه فرصة لبضعة أيام فقط لحزم أمتعته وإخراج نفسه من الكهف، كما طلب منه التأكد من تركها نظيفة كما وجدها في الأصل وإلا فإنه سيواجه عواقب أخرى.