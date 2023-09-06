لاعب أردني ينافس رونالدو .. والشارع الأردني يعيش نشوة "الفوز"

يوشك نجم المنتخب الوطني الأردني ونادي الوحدات، أنس العوضات، أن يقلب الطاولة على النجم العالمي ولاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كرستيانو رونالدو، في التصويت باستفتاء أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب.

وحتى مساء امس الثلاثاء، كانت الأرقام تشير إلى تقدم العوضات على رونالدو بفارق ملحوظ، وسط توقعات محلية بفوزه عليه وحالة حماسة وانتشاء غير عادية في الشارع الأردني.

ويستمر التصويت لغاية الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وبالإضافة للعوضات ورونالدو، يتنافس أيضا كل من: عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

وقال الاتحاد الاسيوي إن العوضات لعب دوراً مهماً مع فريقه الوحدات في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر، حينما سجل هدفاً في مباراة الذهاب وكان مؤثراً في الكثير من المحاولات، كما سجل اللاعب هدف الفوز في مرمى مغير السرحان في بطولة الدوري وساهم في العديد من الأهداف والفرص الأخرى.

وعن رونالدو قال الاتحاد الاسيوي: استمرت الآلة التهديفية لنجم فريق النصر كريستيانو رنالدو الذي يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف بعد أن سجل خلال الشهر الماضي ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الفتح وهدفين في مرمى الشباب، كما قاد فريقه إلى الفوز ببطولة الأندية العربية (كأس الملك سلمان) حينما سجل هدفين في شباك الهلال خلال المباراة النهائية.