بريسيلا تبوح بسرها في مهرجان البندقية: إلفيس بريسلي حُب حياتي

قالت بريسيلا بوليو، الزوجة السابقة لنجم الروك الأميركي الراحل إلفيس بريسلي، إنه كان حُب حياتها رغم انفصالهما في النهاية، وذلك قبل عرض فيلم عن علاقتهما المضطربة في مهرجان البندقية السينمائي.

ويستند فيلم «بريسيلا» الذي أخرجته صوفيا كوبولا إلى السيرة الذاتية التي أصدرتها بريسيلا عام 1985 بعنوان «إلفيس وأنا»، وتحدثت فيها عن حياتها المتقلبة مع واحد من أشهر الشخصيات في القرن الـ20.

وقالت بريسيلا للصحافيين في مدينة البندقية قبل العرض الأول للفيلم عالمياً: «لا أقول إنني لم أحبه. كان حب حياتي، لكن أسلوب حياته كان صعباً للغاية بالنسبة لي».

التقت بريسيلا إلفيس عام 1959 عندما كان عمرها 14 عاماً، وكان إلفيس يشعر بالحنين الشديد إلى وطنه حينها، إذ كان ضمن عناصر الجيش الأميركي في ألمانيا الغربية. وعاد إلفيس إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة، لكنهما بقيا على اتصال، وفي 1963 دعاها للحضور والعيش معه في ممفيس، حيث أنهت دراستها.

وتزوج الاثنان عام 1967 وأنجبا طفلة في العام التالي قبل أن ينفصلا في 1973، أي قبل أربع سنوات من وفاة إلفيس بسبب قصور في القلب عن 42 عاماً.