حسين الجسمي وداليا مبارك يغنيان في قصر الإمارات

احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93، تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حفلاً غنائياً في فندق قصر الإمارات في 23 سبتمبر الجاري، يحييه النجم الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة السعودية داليا مبارك.

وسيقدم الفنانان مجموعة من أغانيهما وسط أجواء احتفالية تجسد روح التعاون والتآخي التي تجمع البلدين الشقيقين، وسيستمتع الحضور من مختلف الجنسيات بأمسية موسيقية تحتفي بالمملكة العربية السعودية ومسيرتها من قلب العاصمة الإماراتية.

وتحتفي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ93 تحت شعار «نحلم ونحقق»، وقد استلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030. وتأتي الأمسية احتفاءً بالروابط العميقة تجمع دولة الإمارات والسعودية، وتعكس القيم المشتركة ووحدة الثقافة والتراث بين البلدين.