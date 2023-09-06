محمود نصر: وسامة الممثل بوابة ضيقة جداً للنجاح

أعرب الممثل السوري محمود نصر، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها شخصية «الدكتور جواد» في مسلسل «كريستال»، مؤكداً في لقاء مباشر جمعه أمس، بالجمهور عبر منصة «فيس بوك»، أنه يتشارك الكثير من الصفات الإنسانية التي تحملها شخصيته حالياً في العمل الدرامي الجديد المعروض على شاشة «أم بي سي 1» ومنصة «شاهد»، قائلاً: «أحاول العمل على تفاصيل هذه الشخصية التي أحبها الجمهور. وأعتقد أنني وُفقت إلى حد ما في تقديمها بالشكل المطلوب على الشاشة»، مضيفاً: «لا أعتقد أن هذه الشخصية، بكل ما تحمله من مميزات إنسانية استثنائية، متجسدة في الواقع على الإطلاق، على الرغم من إمكانية مصادفة شخصيات في الحياة على درجة عالية من التسامح والمحبة».

وحول حالة الجدل والنقاشات التي ما تزال تعكسها حلقات المسلسل، أكد الممثل السوري أن هذا الأمر دليل على متابعة الجمهور واهتمامه بالعمل الجديد، بغض النظر عن الانتقادات التي تطال الكثير من الأحداث والمواقف التي يتضمنها، والتي ينعكس صداها على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقاً بالقول: «لاشك في أنني أتابع باهتمام جميع التعليقات والآراء التي ارتكزت على تحليل شخصية (جواد) لتطرح العديد من التساؤلات عن مدى تطورها في المستقبل، الأمر الذي سيتحقق قريباً، إذ سيتابع الجمهور، مع اقتراب العمل من حلقته الخمسين، عدداً من التغييرات التي ستطرأ على تفاصيل الشخصية ورؤيتها للواقع».

وتوقف الممثل السوري عند الصفات المشتركة التي تجمعه بشخصية المسلسل الرئيسة ستيفاني عطا الله، معتبراً أن الرومانسية هي أكبر قاسم مشترك بينهما، في الوقت الذي لا تعد الوسامة شرطاً أساسياً للنجومية، وإنما الموهبة والمعرفة هما مفتاح النجاح، قائلاً: «الوسامة بوابة ضيقة للغاية قد تغلق بعد لحظات، وبما أن الجمهور واع وذكي، فلا بد أن يكتشف سريعاً الممثل المبدع والموهوب الذي يعمل دائماً على صقل أدواته الفنية والظهور بطرق متجددة في الشخصيات والأدوار الدرامية التي يقدمها»، متابعاً: «ما تزال مقولة نيلسون مانديلا الشهرية: (أنا لا أخسر أبداً إما أن أربح أو أن أتعلم)، ترشدني دائماً لأن أتعلم من أخطائي وألا أندم على أي دور درامي قدمته، وأختار منها ما يناسبني».

وأكد نصر أنه يفضّل لقب ممثل على الألقاب التي تدور في فلك النجومية والشهرة، قائلاً: «من حقي كممثل أن أقدّم أدواراً تاريخية وأخرى معاصرة في أعمال درامية سورية أو عربية مشتركة، والأهم في هذا الصدد قبل كل شيء، هو طبيعة الدور والنص الذكي ورسالة العمل»، مضيفاً: «إذا توافر النص الجيد والرؤية الإخراجية المبدعة، من الوارد جداً أن أقدّم مستقبلاً أدواراً كوميدية ترسم الابتسامة على وجوه الجميع، بطريقة راقية تخلو من الابتذال والمبالغة».

أول مرة

نفى النجم السوري محمود نصر وجود أي صفحة رسمية له على «السوشيال ميديا» باستثناء حسابه الموثّق بالعلامة الزرقاء على منصة «إنستغرام»، مشدداً في لقائه الجماهيري الحصري الذي استمر لنحو 40 دقيقة وحصد ما يزيد على 85 ألف مشاهدة، على قراءة أغلب التعليقات والإجابة عن كل الأسئلة التي جمعها فريق الإعداد لجمهوره وعشاقه في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يطل فيها في بث مباشر على الجمهور.