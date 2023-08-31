«رجال قرود» في نيودلهي لإخافة «المكاك»

نُشر نحو 30 من «الرجال القرود» في نيودلهي، بهدف إخافة قرود المكاك الريسوسي التي تكثر في المدينة، ومنعها من التسبب في أي إرباكات خلال قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها العاصمة الهندية مطلع سبتمبر المقبل، كما أعلنت السلطات المحلية، أمس.

واستعان المجلس البلدي في نيودلهي بما بين 30 و40 من «الرجال القرود» لتقليد صرخات قرود اللانغور، الغريمة الطبيعية لقرود المكاك الريسوسي التي غزت العاصمة الهندية، حيث تعقد قمة مجموعة الـ20 في التاسع و10 من سبتمبر المقبل.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي، ساتيش أوبادهياي: «لا يمكننا طرد القرود من بيئتها الطبيعية، لذلك نشرنا فريقاً من 30 إلى 40 رجلاً مدرباً لإخافة قرود المكاك وإبعادها».

وأضاف: «سيتمركز رجل قرد في كل واحد من الفنادق التي يقيم فيها المندوبون (المشاركون في القمة)، وكذلك في الأماكن التي شوهدت فيها القرود».

وناشدت البلدية إدارة الغابات وضع خطة عمل تحسباً لإمكان مهاجمة القرود مواكب سيارات الزعماء الأجانب خلال القمة، أو التهامها الأزهار المستخدمة للزينة.

وكذلك نُشرت في شوارع العاصمة مجسّمات لقرود اللانغور بحجمها الطبيعي لتخويف قرود المكاك.