ديان كروغر: «استوديوهات هوليوود» بخيلة

رأت الممثلة الألمانية - الأميركية ديان كروغر (47 عاماً)، أن الإضراب الذي يصيب هوليوود بالشلل منذ أشهر يعود في جزء منه إلى «الاستوديوهات البخيلة».

وتحدثت عارضة الأزياء السابقة بصراحة عن الحركة الاحتجاجية التاريخية للممثلين وكُتّاب السيناريو في هوليوود، خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» على هامش مشاركتها في مهرجان «أنغوليم للسينما الفرنكوفونية»، لمواكبة عرض الفيلم الروائي الجديد «فيزيون»، للمخرج الفرنسي يان غوزلان.

وشددت كروغر - التي نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 2017 - على «ضرورة حماية الابتكار والتميّز مهما كان الثمن»، منتقدة بذلك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وهي إحدى النقاط الخلافية التي يركّز عليها الإضراب. وأضافت أن «الإضراب يعود في الحقيقة إلى أن الاستوديوهات في الولايات المتحدة (بخيلة)، والحال ليست كذلك في فرنسا». واعتبرت أن «المشكلة الحقيقية» تتمثل في «كيفية الدفع للناس»، إذ إن «ساعات العمل أمر لا يُصدق.. فعدد ساعات العمل في اليوم بهوليوود يراوح عادة بين 14 و16 ساعة».

وستكون عودة كروغر إلى الإنتاجات السينمائية الفرنسية، من خلال شخصية (إيستيل) التي تجسدها في فيلم التشويق النفسي «فيزيون»، للمخرج يان غوزلان، الذي يُعرض في الصالات الفرنسية اعتباراً من السادس من سبتمبر المقبل. وعلّقت كروغر: «كنت أبحث عن دور لطيف حقيقي من أجل عودتي إلى فرنسا»، مشيرة إلى أنها قفزت فرحاً عندما عُرض عليها الدور.