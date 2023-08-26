«مفاجآت صيف دبي»: 6 عروض لا تُفوت قبل الختام

تواصل «مفاجآت صيف دبي» نشر أجواء المرح والترفيه بالمدينة من خلال مجموعة من الحفلات الموسيقية والأعمال الكوميدية والعروض المسرحية المبهرة التي ستنظم في أشهر الأماكن ووجهات التسوق في دبي خلال عطلة الصيف.

والآن ومع اقتراب الموسم من نهايته تقدم «مفاجآت صيف دبي» في عطلة نهاية الأسبوع الختامية ست حفلات وعروض لا تُفوت في الفترة من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل.

استعدوا للاستمتاع بالظهور الأول على الإطلاق في دبي لنجم بوليوود فرحان أختر في الأول من سبتمبر على مسرح «كوكاكولا أرينا».

ويصل نجم «الأفرو بوب» دافيدو إلى دبي في الثاني من سبتمبر ضمن جولته العالمية «خارج الزمن»، لإحياء حفله على مسرح «كوكاكولا أرينا».

وتختتم «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها بأمسية مع الفنان والمطرب وكاتب الأغاني الشهير الحائز العديد من الجوائز جاه خلب، الذي سيقدم مجموعة من أفضل أغانيه على مسرح «كوكاكولا أرينا» في الثالث من سبتمبر في أول حفل كبير يقيمه بعد جولته العالمية الناجحة.

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة المسرحية الكوميدية الكويتية «غرفة 13»، وهي كوميديا اجتماعية تدور أحداثها حول زوجين في بداية حياتهما. وستقدم المسرحية في قاعة راشد بمركز دبي التجاري (الأول والثاني من سبتمبر).

ولا تُفوتوا حضور العرض الأخير والملحمي من سلسلة حفلات «Beat the Heat»، الذي يقدم أفضل ما في المشهد الموسيقى العربي عبر مزيج من الألوان الموسيقية المتنوعة. ويقدم العرض الأخير من هذه السلسلة من الحفلات الفنان بيغ سام وفريق الروك المصري «مسار إجباري» على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام في الأول من سبتمبر.

واستعدوا لقضاء أمسية كوميدية مع نجمة الكوميديا جوان ماكنالي في الثاني من سبتمبر على مسرح «ذا أجيندا»، فبعد تصدرها مشهد «ستاند أب كوميدي» في أيرلندا، والنجاح الذي حققته حفلاتها السابقة في دبي، تعود جوان إلى المدينة مرة أخرى لإقامة حفلها الجديد.

• فريق «مسار إجباري» سيُطل على مسرح «ذا أجيندا» بمدينة دبي للإعلام في الأول من سبتمبر المقبل.