منى زكي أفضل ممثلة في «القاهرة للدراما»

وزع مهرجان القاهرة للدراما جوائز دورته الثانية التي تزامنت مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على أول مسلسل تلفزيوني مصري، وكرّم عدداً من رواد الصناعة في حفل أقيم أول من أمس بمدينة العلمين الجديدة.

وحصد مسلسل «تحت الوصاية» جوائز أفضل مسلسل لعام 2023، وأفضل مخرج لمحمد شاكر خضير، وأفضل ممثلة للفنانة منى زكي، وأفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ، وأفضل صورة لمدير التصوير بيشوي روزفلت.

وذهبت جائزة أفضل تصميم أزياء إلى سامية عبدالعزيز عن مسلسل «رسالة الإمام»، الذي نال أيضاً جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان.

وفاز مسلسل «جت سليمة» للمخرج إسلام خيري وبطولة دنيا سمير غانم بجائزتي أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ديكور، فيما حصلت الممثلة هالة صدقي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في مسلسل «جعفر العمدة» للمخرج محمد سامي.

وتقاسمت جائزة السيناريو والحوار كل من مريم نعوم عن مسلسل «الهرشة السابعة»، وأحمد عاطف فياض عن مسلسل «بالطو»، فيما حصل ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «موضوع عائلي».

وتنافس على الجوائز 59 مسلسلاً عرضت على شاشة التلفزيون والمنصات الرقيمة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج جمال عبدالحميد، وعضوية كل من الناقد طارق الشناوي والممثل كريم عبدالعزيز وكاتب السيناريو عبدالرحيم كمال والممثلة إلهام شاهين.

كما منح المهرجان جوائز للأعمال الدرامية التي نالت أعلى الأصوات في استفتاء للجمهور أجري عبر الإنترنت، فاز بالنصيب الأكبر منها مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان الماضي.