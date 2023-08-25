ضابط شرطة أمريكي يفقد وظيفته بعد سرقته بطاقات بوكيمون

وجد ضابط إصلاحيات في ولاية ألاباما نفسه موقوفًا بعدما قام بتعبئة جيوبه ببطاقات بوكيمون من أحد متاجر وول مارت في محاولة فاشلة لسرقة بطاقات اللعب الرائجة.

ومن سوء حظ الضابط جوش هاردي أن موظفا مختصا بمكافحة السرقة شاهده وهو بفتح حزم البطاقات المتعددة خلسة ثم يقوم بدس بطاقات فردية محددة في جيبه.

وعندما تمت مواجهة هاردي بالسرقة ، هرب ضابط الإصلاحيات في مقاطعة كالهون من متجر وول مارت سيرًا على الأقدام، ولكن تم القبض عليه لاحقا وهو يرتدي الزي الرسمي للشرطة لاحقًا في مطعم محلي ، وبطاقات البوكيمون المسروقة لا زالت في جيبه.

و ألقت الشرطة القبض على الشرطي على الفور واتهمته بالسرقة ، إيذانًا بنهاية مسيرته المهنية في مجال حماية القانون.

وأعرب ماثيو واد ، شريف مقاطعة كالهون ، عن إحراجه وخيبة أمله العميقة في بيان للجمهور. واعترف بتأثير الحادث على سمعة الوكالة وأكد للمجتمع التزامه بالشفافية والمساءلة.

وذكر موقع "غيم كلتشر " الذي أورد الخبر أن توقيف الشرطي هاردي بتهمة سرقة بطاقة بوكيمون يأتي بعد سلسلة من السرقات رفيعة المستوى تشمل تداول ألعاب الورق. فقبل أيام قليلة من هذا الحادث ، في مؤتمر ألعاب الطاولة الشهير Gen Con في إنديانا ، سرق اللصوص صناديق من بطاقات Magic: The Gathering وهي بطاقات ألعاب قابلة للتحصيل قدرت قيمتها بنحو 300 ألف دولار. وتسلط هذه الحوادث الضوء على الجاذبية التي تتمتع بها ألعاب بطاقات التداول لهواة جمع العملات وهذا النوع من الإصدارات، ولا سيما لممارسي النشاط الإجرامي في هذا المجال، وإن كانت غنيمة الشرطي هاردي ليست من النوع الغالي الثمن، وإنما الشائع الذي يرغب باقتنائه الأطفال بشكل أساسي.