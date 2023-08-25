محادثات «المضربين» في هوليوود والاستوديوهات.. الطريق مسدود

فشل لقاء جمع كتاب السيناريو المضربين في هوليوود ورؤساء «ديزني» و«يونيفرسال» و«وارنر براذرز» و«نتفليكس»، في تحقيق أي حلحلة تنعكس إيجاباً على قطاع مشلول بسبب إضراب غير مسبوق في هوليوود، كما أفادت نقابة كتاب السيناريو. وبعد ثلاثة أشهر من انطلاق الإضراب الذي انضمم إليه الممثلون في منتصف يوليو الماضي، استأنف كتاب السيناريو والاستوديوهات المفاوضات في أوائل أغسطس الجاري. ومع أنّ أصحاب العمل اقترحوا حلولاً لتحسين الأجور وظروف العمل وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، لاتزال المحادثات في طريق مسدود.

وقالت نقابة كتاب السيناريو في بيان، إنّ الاجتماع كان بمثابة «إشادة بجودة الاقتراح الوحيد الذي قدّموه»، مضيفةً «لم يكن اجتماعاً يرمي إلى التوصل لاتفاق، بل لجعلنا نستسلم».