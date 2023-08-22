«ثلاثة أسابيع».. مسلسل يجمع فنانين من 4 دول عربية

يستعد فنانون من الإمارات وسورية والأردن ولبنان لتصوير مسلسل درامي جديد بداية من الشهر المقبل.

وقالت شركة وايز للإنتاج الفني، أمس، إن المسلسل الجديد يحمل اسم «ثلاثة أسابيع»، وسيبدأ تصوير الموسم الأول منه الشهر المقبل بين الإمارات ولبنان.

وأضافت أن من أبطال المسلسل: السوري عبدالمنعم عمايري، واللبنانية باميلا الكيك، والسوري سلوم حداد، والنجم الأردني منذر رياحنة، والممثلة السورية سوزان نجم الدين، والممثل والمطرب اللبناني طوني عيسى.

ويشارك في المسلسل الممثل الإماراتي أحمد عبدالرزاق، والممثلة اللبنانية ريم خوري، والمنتج اللبناني مجد جعجع.

وقال جعجع: إن «المسلسل الجديد يعد باكورة إنتاج الشركة، ضمن خطة سنوية لإنتاج مجموعة من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية».