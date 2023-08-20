سوزان ساراندون تقاضي شركة مقاولات بسبب «47 مشكلة» في منزلها

رفعت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون، الحائزة جائزة الأوسكار، دعوى قضائية ضد شركة عقارات بسبب ما وصفتها بأنها «مشكلات كبيرة» في منزل بنته في فيرمونت تبلغ قيمته مليوني دولار.

وجاء في الدعوى المرفوعة بحق شركة «ديجرنير لإدارة الممتلكات والمقاولات»، أمس، أمام المحكمة الاتحادية في سبرينجفيلد بولاية ماساتشوستس أن «هناك 47 مشكلة اكتشفها مهندسون ومقاولون وموظفون في منزل ساراندون، من بينها مشكلات في الجدران وعدم وجود نظام للعزل وعدم وضع اللمسات النهائية على سقف غرفة النوم الأساسية».

وبنت ساراندون (76 عاماً) المنزل وهو من نوعية المنازل الصديقة للبيئة على مساحة 45 فداناً تغطيها الأشجار والمروج في بلدة ستامفورد بفيرمونت، بالقرب من حدود ماساتشوستس، بعد أن اشترتها في عام 2018 من خلال شركة «ذا رايت تو بير فارمز».

وقالت ساراندون، المعروفة بأنشطتها السياسية، إنها كان لديها «رؤية واضحة» لمنزل «لن يعتمد على استخدام شبكات الكهرباء مطلقاً»، ويعمل بالطاقة الشمسية ومياه الآبار والطاقة الحرارية الأرضية «في ظل تزايد عدم الاستقرار البيئي العالمي».

لكنها قالت إن «مالك الشركة قدم معلومات كاذبة عن مؤهلاته وفواتير مبالغاً فيها، وطالب بأجره في إنشاءات لم تتم، وتلقى نحو 140 ألف دولار دون مبرر».