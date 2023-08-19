"والدة "جعفر العمدة" تؤجل الجزء الثاني منه.. ومحمد رمضان: "احتمال اخد راحة سنة

فرض الفنان محمد رمضان، حالة من الغموض على مصير الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" رغم الإعلان مؤخراً عن بدء التحضيرات، وقال إن فكرة تقديم الجزء الجديد موجودة والتحضيرات بدأت بالفعل، ولكن موعد العرض لم يحسم بعد لأنه يريد الحصول على استراحة من المشاركة في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

أضاف محمد رمضان خلال لقاء له على هامش حفله بموسم الجيمرز في الرياض: احنا شغالين على جعفر العمدة الجزء الثاني، ولكن هل سيعرض في رمضان 2024 أو 2025، لا يوجد قرار لأنه احتمال 2024 اخد راحة سنة، ويكون جعفر العمدة 2 سنة 2025، واحتمال ايضاَ مخدش راحة لكن هيبقى قاسي عليا بس مفيش مشكلة.

وسبق أن أعلنت النجمة هالة صدقي صعوبة المشاركة في الموسم الثاني من "جعفر العمدة" بشخصية صفصف والدة جعفر العمدة، بسبب ارتباطها بعقد تصوير مسلسل خارج مصر، كما كشفت الفنانة إيمان العاصي عن غيابها عن الموسم الجديد، وتردد أن المخرج والمؤلف محمد سامي رشح زوجته مي عمر لبطولة العمل، علما أنه يتعاون معها بالفعل لتقديم مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتم البدء في تصويره بمشاركة الفنان أحمد زاهر.

وكان مسلسل «جعفر العمدة» قد تصدر المشاهدة في موسم دراما رمضان 2023ـ وهو من بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.