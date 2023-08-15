إنقاذ طفل ابتلع «دبوساً» في السعودية

نجح أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية في إنقاذ طفل (10 أعوام) ابتلع جسماً حاداً (دبوساً) بالخطأ أثناء اللعب به في فمه.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، أن ذوي الطفل بعد علمهم بابتلاعه الدبوس نقلوه سريعاً إلى مستشفى الرس قبل أن تتفاقم حالته ويتسبب له الجسم الحاد بأذى وينتج عنها مضاعفات تؤدي إلى مشاكل صحية أو جروح ونزيف في المعدة، والذي بدوره أحاله إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأظهرت نتائج الأشعة أن الجسم الحاد موجود بالمعدة، وتمت مباشرة عملية إزالته بمنظار من الجدار الداخلي للمعدة خلال 20 دقيقة دون حدوث أي مضاعفات ليغادر بعدها الطفل المستشفى بصحة وعافية.