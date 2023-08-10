كلاب بمهارات فريدة.. ركوب الأمواج ليس حكراً على البشر

تستقطب بطولة العالم لركوب الأمواج للكلاب مشاركات من أرجاء العالم، حيث يجتمع آلاف المشاركين بكلابهم المحترفة، إضافة إلى الجمهور الكبير لمتابعة منافسات فريدة تستقطبها شواطئ باسيفيكا في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتمنح البطولة التي تقام سنوياً العديد من الجوائز. ويشارك في البطولة المقامة حالياً أكثر من 40 كلباً في مختلف المسابقات التي تسلط الضوء على المهارات المتنوعة لكل كلب، في ركوب ألواح التزلج، والتقاط الكرات والصحون الطائرة وغيرها من المهارات، وتم تقسيم المسابقة الأخيرة إلى عدة فئات اعتماداً على حجم الكلب، وقدمت فئتين مترادفتين عبارة عن كلب وإنسان، والأخرى كلب وكلب.