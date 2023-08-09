نهاية محزنة لطفل سار على خطى «سبايدر مان»

انتهى صبي بوليفي يبلغ من العمر 8 سنوات في العناية المشددة بعد أن سمح لعنكبوت من نوع الأرملة السوداء السام بلدغه في مسعى منه ليصبح مثل بطله الخارق المفضل الرجل العنكبوت «سبايرد مان».

وقع الحادث في بلدية فيشولوما، بالقرب من مدينة أورورو، في وسط بوليفيا.

وبحسب ما نقلت وكالة الإعلام الاسبانية «ايفي» كان الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، الذي لم تكشف اسمه من قبل وسائل الإعلام، يلعب بالقرب من نهر بالقرب من منزله عندما قلب صخرة كبيرة واكتشف عنكبوت من نوع أرملة أسود يختبئ تحتها. ودون أن يدرك عواقب تعرضه للعض من قبل عنكبوت عالي السمية، أمسك به ووضعه على ظهر يده، على أمل أن يقوم بعضه ليحصل على قوى خارقة مثلما تحكي القصة المتخيلة للبطل الخارق.

وحصل الصبي على رغبته الأولى حين عضته الأرملة وقفزت بعيدا، وبعدها توجه إلى المنزل، حيث بدأ يعاني من أعراض آلام الجسم وتشنجات العضلات الشديدة. وفي البداية، لم يقل الصبي أي شيء لأمه عن لدغة العنكبوت، ولكن بعد حوالي ثلاث ساعات من العذاب، قال إنه تعرض للعض من قبل عنكبوت ملون. فأخذت الأم المعنية الطفل إلى مركز صحي لتتم إحالته لاحقًا إلى مستشفى أبعد كحالة طوارئ طبية.

وبعد معرفة الأطباء بلدغة العنكبوت، اتصل أطباء الأطفال هناك بإرنستو فاسكيز، رئيس برنامج الأمراض الحيوانية المنشأ، الذي ساعد في تحديد نوع العنكبوت الذي عضه الصبي.

وقال فاسكيز أن الطفل «دون النظر في المخاطر، التقط العنكبوت ووضعه على ظهر راحة يده بانتظار أن يعضه» مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء EFE.

وأكدت والدة الصبي أنه من عشاق قصص الرجل العنكبوت، لكن لم يكن لديها أي فكرة أنه يمكن أن يفعل شيئًا خطيرًا كالذي فعله ليصبح في الواقع مثل الأبطال الخارقين.



ولحسن الحظ، بعد تحديد أنواع العنكبوت، قام الأطباء بإعداد مكافحة الأداء المناسبة وأصبحت حالة الصبي مستقرة بعد 30 دقيقة فقط.