اكتشاف المأكولات الساحرة في «أورينتيل دبي»

يقدم مطعم «أورينتيل دبي»، في منطة البرشاء، مجموعة كبيرة من تجارب الطهي الشهية وأطباق السوشي المتنوعة التي تأخذك في رحلة من النكهات الآسيوية المميزة.

وأعدت أطباق المطعم بحب من أيدي أمهر الطهاة مع مراعاة أعلى معايير الجودة العالمية في قلب دبي. ويحرص مطعم أورينتيل على تلبية رغبات الزبائن لذلك يقدم مجموعة رائعة من العروض مقابل 69 درهماً فقط. هل أنتم من عشاق الديم سوم؟ يقدم مطعم أورينتيل تشكيلة واسعة من الديم سوم لتشبع حواسكم في مساء كل اثنين، بينما يستمتع الزبائن بالنكهات الفريدة خلال تجربة كل ما تشتهيه من أطباق السوشي في أيام الأربعاء خلال هذا الصيف، ويمكن للأطفال أيضاً تعلم فن إعداد لفائف السوشي من الطهاة المهرة. أما إذا كنت من محبي الأكل التايلاندي، فيمكنكم الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق المعروفة في الشارع التايلاندي في أيام الخميس.

أما عن المطبخ الكاتوني وأسراره وتنوع مذقاته، فيرحب بكم مطعم أورينتيل في «ليلة طهي كاتونية» مميزة في مساء كل يوم ثلاثاء.

وفي ما يخص الشركات ورجال الأعمال الذين يبحثون عن تجربة غداء عمل ضمن أجواء هادئة، يقدم مطعم أورينتيل غداء عمل فاخراً خلال أيام العمل من الساعة 12 ظهراً حتى 3:30 عصراً.