بعد أن قررت استبداله بـ«قطة».. أول تعليق من الشاب المصري زوج المسنة البريطانية

شارك المصري محمد إبراهيم، الذي اشتهر اعلامياً بزواجه من مسنة بريطانية، صورة لنفسه عبر خاصية ستوري فيسبوك، وصاحبها بكلمات أغنية جلوريا جاينور «I Will Survive».

وظهر إبراهيم في الصورة مبتهجاً وهو يرتدي معطفاً أسود وكنزة رمادية بياقة مدورة. وفي الخلفية كلمات الأغنية الحزينة التي تقول : «في البداية كنت خائفة، كنت متحجرة. ظللت أفكر أنني لا أستطيع العيش بدون أن تكون بجانبي. لكن بعد ذلك أمضيت ليالي عديدة أفكر كيف أخطأت بحقي. أصبحت قوية. وتعلمت كيف أواصل». واعتبرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن مشاركة إبراهيم، البالغ من العمر 37 عاما، لصورته عبر ستوري فيسبوك، هو أول رد منه على انفصال عن إيريس جونز.

وفاجات المسنة البريطانية إيريس جونز، خلال نهاية الشهر الماضي الأوساط الأعلامية، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها إبراهيم، بعد زواج استمر قرابة العامين ونصف.

وكانت حكاية «جونز ومحمد» حين تعارفا عبر فيسبوك في صيف 2019، قبل أن يتزوجا في نوفمبر 2020. واكتسبت علاقتهما شهرة واسعة بعد مشاركة تفاصيل حياتهما علنًا. واحتل الزوجان عناوين الصحف عندما قدمت إيريس وصفًا بيانيًا لحياتهما الشخصية على قناة «ITV». وجمعت تصرفات الزوجين الغريبة المعجبين في جميع أنحاء العالم. فيما أوضح إبراهيم خلال لقاء تلفزيوني أنه لا يسعى وراء أموالها. كما نفى الزوجان أن الهدف من الزيجة هو حصول محمد على جواز السفر البريطاني. وحصل محمد على تأشيرة لمدة ثلاث سنوات في عام 2021. وقال محمد عن علاقته بـ إيريس: «الحب لا يعرف فرق بين العمر، أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين يهاجمون حبنا، هذا ليس من شأنكم، ركزوا على حياتكم». وفي حديثه إلى MailOnline، أضاف: «لا يهمني أين نعيش أو هل هي غنية أو فقيرة، أريد فقط أن أكون مع إيريس».

وتابع: «يعتقد الناس أنني معها لأسباب خاطئة. أعلم أن بريطانيا بلد جميل ويريد الكثير من الناس الذهاب إلى هناك لكنني لست منزعجًا. أنا على استعداد للعيش معها في أي مكان في العالم».

وبعد نحو عامين ونصف من الزواج انفصل الثنائي لأسباب أوضحتها إيريس، وفقًا لصحيفة الديلي ميل.

وتقول: «عشقت كل شيء في محمد. لكنه أصبح عملاً شاقاً. اعتدنا أن نتمتع بحياة رائعة ولكن بعد ذلك انتهى بنا الأمر إلى الجدل طوال الوقت حول أي شيء وكل شيء. لا يمكنني فعل ذلك. أنا لست مراهقة، أنا أبلغ من العمر 83 عاما».

وتستمتع إيريس بالحياة حاليًا مع قطتها الجديدة، موضحة: «لقد حصلت عليها بعد أيام قليلة من خروج محمد وهي الرفيق المثالي. إنها لا تشتكي أبدًا، فهي هادئة جدًا وجميل النظر إليها أنا أعشقها».

وأضافت: «إنها سعيدة للغاية هنا ولا تحدث فوضى، وأنا لا أفتقد محمد على الإطلاق، الشيء الذي أزعجني أكثر عندما غادر هو تناول القريدس (حيوان مائي شبيه بالروبيان، ينتمي إلى القشريات) الذي كنت أخطط لتناوله على العشاء في تلك الليلة».