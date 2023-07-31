مغامر فرنسي يسقط من الطابق الـ68

توفي المغامر الفرنسي ريمي لوسيدي (30 عاما) الذي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

كان ريمي لوسيدي (30 عاما) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"، حسب ما نقلت " سكاي نيوز" عن صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين، وأظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.

وعبر الآلاف من المعجبين بمغامرات لوسيدي، عن حزنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.