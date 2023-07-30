في مكسيكو سيتي موقع يقدّم التاكو.. ويصلح السيارات

تتذوّق ريبيكا طعم «التاكو» في مطعم «أل باستور» في موقع بمكسيكو سيتي هو أيضاً محل لإصلاح السيارات، لكنه محطة توقف أساسية على طريق «تاكيرياس»، مطاعم التاكو، الذي يجذب عدداً متزايداً من السياح والفضوليين.

وقالت ربيكا دي أفيلا، وهي مواطنة أميركية تكتشف المدينة من خلال طبقها التقليدي ذي النكهات المعقدة المؤلف من اللحم والأناناس والكزبرة والبصل، وكلها ملفوفة في شطائر خبز صغيرة من الذرة معروفة بـ«تورتيا»: «إنه طبق فريد».

أحبت ربيكا خصوصاً «إل فيلسيتو»، وهو مطعم تاكو ملحق بمحل لإصلاح السيارات، بالكاد يفصل جدار بين الميكانيكيين والطهاة.

وقال إسماعيل أورتيغوسا، أحد مديري المكان ضاحكاً: «يسألوننا عما إذا كنا نستخدم زيت المحرك في لفائف التاكو»، مؤكداً أن الإجابة هي طبعاً لا. وفي منتصف اليوم توضع كراسي وطاولات بجوار محل إصلاح السيارات.

وحول الشواية في المطبخ المطل على الطريق، يقطّع الموظفون ثلاث قطع كبيرة من اللحم إلى شرائح رفيعة، وهي إرث من الشاورما العربية أو التركية (تحضر بأنواع أخرى من اللحوم، لحم الضأن ولحم البقر). ويصبح المكان ممتلئاً بمحبي التاكو بعد حلول الظلام.

ويعد «إل فيلسيتو» الواقع في منطقة نافارتي المركزية، واحداً من آلاف مطاعم التاكو أو «بويستوس دي كوميدا» (أكشاك الطعام) الموجودة في العاصمة.