حفلات «بيت ذا هيت» تنعش أجواء «مفاجآت صيف دبي»

يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مجموعة متنوعة من العروض والحفلات الموسيقية الحيّة الرائعة، التي تنعش أجواء الصيف في دبي، والتي تحييها مجموعة من أفضل الفنانين في المنطقة خلال الدورة الثانية من فعالية «بيت ذا هيت» (Beat the Heat)، التي تقام بالتعاون مع «أنغامي سبوت لايت». وانطلقت الفعالية في نهاية الأسبوع الماضي بحفل لمغني الراب المصري ويجز، وفنان الراب الموهوب ديزي تو سكيني (DizzyTooSkinny)، ولاتزال الفرصة قائمة للاستمتاع بالأجواء الرائعة في حفلات «بيت ذا هيت»، التي تُقام أسبوعياً على مدار الصيف في مسرح «الأجندة» في مدينة دبي للإعلام.

ويوم السبت 22 يوليو، يمكن لمحبي موسيقى الروك الاستمتاع بحفلات فرقة «كايروكي» المصرية والمطرب وكاتب الأغاني ومغني الراب وعازف الإيقاع الأردني الفرعي. كما يشارك الفنان المصري عفروتو، والمغني التونسي بلطي، ومغنية الراب السودانية سولجا في حفلة يوم السبت 29 يوليو.

ويعود «بيت ذا هيت» يوم السبت 12 أغسطس بعد توقف لمدة أسبوع، بجولة ثقافية مميزة تركز على مختلف الأنواع الموسيقية مع فرقة الهيب هوب «شارموفرز»، وفرقة «أوتوستراد» الأردنية، حيث يمكنكم الاستمتاع بموسيقى الروك والريغي والفانك والموسيقى اللاتينية، فاستعدوا لقضاء أمسيات صيفية استثنائية مملوءة بالأنغام الساحرة والمحفزة.

وفي يوم السبت 19 أغسطس، أنتم على موعد مع الفنانة السعودية موضي الشمراني، تليها حفلة مميزة لـ«دي جي أصيل».

ويُختتم المهرجان بحفلة موسيقية يوم الجمعة الأول من سبتمبر مع فرقة الروك المصرية «مسار إجباري»، وفرقة «ديسكو مصر»، التي تمزج موسيقى البوب العربية مع موسيقى «ديب هاوس» و«نيو ديسكو» و«بانك».