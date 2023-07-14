حمى ميسي تجتاح ميامي قبل إطلالته الأولى

على الرغم من النتائج المخيبة للآمال واحتلال المركز الأخير في الدوري الأميركي لكرة القدم، يستأثر نادي إنتر ميامي بالأضواء، حيث يتنازع أنصاره للحصول على بطاقات مباريات الموسم المقبل بأسعار باهظة، ما دفع النادي إلى توسيع ملعبه. وثمة سبب وحيد لذلك هو تعاقد فريقهم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

وجلب النجم الأرجنتيني من خلال التوقيع مع إنتر ميامي نفساً من الهواء النقي، على أمل أن يسهم وجوده في انطلاقة حقيقية للدوري الأميركي، بعد محاولات عدة غير موفقة. كما أثار قدومه شغف أنصار ميامي، حيث يعيش كثير من الأميركيين اللاتينيين.

ولدى وصول ميسي إلى «فورت لودرديل» على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال ميامي حيث ملعب إنتر ميامي، احتشد نحو عشرين مشجعاً لتحية بطل العالم مع يافطة كتب عليها: «نحن في انتظارك يا ميسي».

وكانوا يغنون ويهتفون باسمه عند مدخل المطار، وكانوا سعداء لوجودهم هناك حتى من دون رؤية ابن روزاريو شخصياً.

وبدأ أنصار ميامي يعدون الأيام التي تفصلهم عن المباراة الرسمية الأولى لميسي والتي ربما تكون في الـ21 من الجاري في «كأس الدوريين» (league cups) المسابقة التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.