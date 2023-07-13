هبوط اضراري لطائرة ركاب بسبب «مسافر مدلل»

تسبب مسافر متطلب على متن إحدى خطوط الطيران الأمريكية بتأخير رحلة دولية ثلاث ساعات بسبب احتجاجه بشأن وجبة طعام طلبها راكب "جامح مدلل".

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن أحد الركاب على متن رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» كان جامحًا بما فيه الكفاية بسبب عدم حصوله على خيار الوجبة المفضلة لديه لدرجة أنه كان لا بد من تحويل مسار الطائرة.

وكان من المقرر يوم الأحد أن تطير رحلة طيران «يونايتد» رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، تكساس إلى مطار أمستردام شيفول في هولندا.

وأقلعت الرحلة التي عادة ما تكون مدتها تسع ساعات ونصف الساعة. ولكن الأمور لم تجر بيسر، إذ بعد حوالي الساعتين من الإقلاع كانت طائرة United Boeing 777 تحلق في السماء بالقرب من مطار أوهير الدولي في شيكاغو، متعمدة إحراق الوقود لخفض وزن الطائرة قبل الهبوط الاضطراري، علما أن ذلك لم يكن بسبب مشكلة ميكانيكية ولكن بسبب راكب جامح لم يسيطر على غضبه.

ووفقا للصحيفة فإن الشخص المدلل الذي كان يجلس في درجة الأعمال غضب من عدم تلبية اختياره لوجبة طعام معينة، وثار على طاقم الطائرة وأحدث جلبة استدعت من قائد الطائرة تحويل مسارها تجنبا لأية مخاطر.

وقالت الشركة في بيان لاحق " أن رحلة يونايتد رقم 20 من مطار جورج بوش الدولي إلى أمستردام حولت مسارها إلى مطار أوهير الدولي وهبطت بسلام بعد (حصول) إزعاج من أحد الركاب. (بعدها) استقبلت العناصر الأمنية الطائرة عند البوابة واصطحبت الراكب إلى خارجها. ثم واصلت الطائرة رحلتها المقررة إلى أمستردام. ” ووصلت رحلة يونايتد 20 في النهاية إلى شيفول بعد ثلاث ساعات من الموعد المقرر.

ولم تذكر الصحيفة ما حدث للراكب بعد مرافقته من الطائرة، لكن إدارة الطيران الفيدرالية فرضت غرامات تصل إلى ما يقرب من 82 ألف دولار على السلوك غير المنضبط في السنوات الأخيرة حيث حاولت الوكالة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاضطرابات أثناء الرحلة

يذكر أنه إذ عادة ما يكون لركاب درجة الأعمال في طيران اليونايتد حرية الاختيار بين اللحم البقري أو سمك السلمون أو جبنة الريكوتا وعجينة مانيكوتي بالعسل البري، ويبدو أن الراكب الغريب لم يحصل على أي من هذه الوجبات.