حريق «مشبوه» يأتي على عمل فني إيطالي شهير

أتى حريق، اندلع لأسباب مشبوهة، أمس، على تمثال «فينوس الخِرَق» الشهير في مدينة نابولي الإيطالية، على ما أفادت السلطات، وهو من أشهر منحوتات مايكل أنجلو بيستوليتو.

وكانت هذه المنحوتة، التي تمثّل إلهة الجمال والحب والخصوبة الرومانية، وأمامها كومة كبيرة من الملابس الملونة الملقاة على الأرض، موجودة في الهواء الطلق بالقرب من مبنى البلدية، حيث وُضعت قبل أسبوعين فحسب.

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا، غايتانو مانفريدي، أن الحريق الذي نشب فجر أمس، يندرج ضمن «أعمال العنف التي تجعلنا عاجزين عن الكلام».

وتتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من «فينوس الخِرَق»، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

ويُعدّ مايكل أنجلو بيستوليتو (90 عاماً) أحد الممثلين الرئيسين لحركة «أرتيه بوفيرا» الفنية الإيطالية.