اختبأ من الشرطة في ثلاجة فكانت النهاية

عندما قرر براندون بوشمان الاختباء من الشرطة في ثلاجة المنزل اعتقد أنه وجد المخبأ المثالي، ولكن ليصبح بعد ساعات مخبأه الأخير والدائم.

إذ تم العثور على جثة براندون 34 عامًا في صندوق الفريزر في قبو منزل مهجور في مينيسوتا في 26 يونيو ، حسبما ذكرت إدارة شرطة جيلبرت يوم الجمعة الماضي.

وأجرى المحققون مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين عرفوه و "كشفوا أن بوشمان شوهد آخر مرة من قبل أولئك الموجودين في المنزل وهو يفر من منطقة الطابق العلوي من المنزل بسبب وجود محتمل للشرطة بالقرب من المنزل" ، حسبما ذكرت الإدارة في بيان على "فيسبوك".

وبحسب الشرطة، كان لدى بوشمان مذكرة سارية المفعول لإلقاء القبض عليه، ولكنه حاول الاختباء كما يبدو متخذا قراره بالنزول للثلاجة والاختباء فيها.

وصرحت إدارة الشرطة أن "الأدلة الموجودة في مكان الحادث تشير إلى أن بوشمان دخل الثلاجة من تلقاء نفسه".

وقال مكتب الفحص الطبي في الغرب الأوسط لم يكن هناك دليل على إصابة أو صدمة من تشريح الجثة.

ويحتوي الفريزر النموذجي الأقدم على آلية قفل على الجزء الخارجي ولا يمكن فتحه من الداخل عند إغلاقه.

وقالت الشرطة إن المجمد لم يكن يعمل عندما عثرت السلطات على جثة بوشمان ولم تكن هناك مرافق متصلة بالمنزل منذ أبريل 2022 كما أن المنزل لم يكن مشغولا منذ فبراير من هذا العام.

ويحاول المحققون تحديد متى شوهد براندون لي بوشمان آخر مرة على قيد الحياة ، لتحديد الوقت المحدد لخطة هربه الفاشلة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أكثر من ستة أشهر من العثور على جثة رجل في صندوق تجميد في منزل بجنوب فيلادلفيا حيث تم احتجاز ابنه.