اكتشاف نوع جديد من الضفادع في البيرو

اكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الضفادع يُسمّى «أوستيوسيفالس فاسكيزي»، في محمية داخل غابة مركزية في البيرو، على ما أفادت الجمعة الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من الدولة (سيرنانب).

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن «متنزه ياناشاغا شيميلن الوطني، الواقع في منطقة باسكو، شهد اكتشافاً علمياً حديثاً يتمثل في العثور على نوع جديد من الضفادع».

ويتميز هذا النوع من الضفادع بظهر شوكي، فيما ينتمي إلى سلالة «أوستيوسيفالس» التي تعيش في المتنزه الطبيعي الواقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون وسط غابة البيرو.

ويتميّز النوع الجديد «ببطن ذي لون كريمي وفم كبير جداً وبقع بنية منتشرة على جلده».

وأوضح العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة «أوستيوسيفالس ميميتيكس»، التي تعيش في جبال الأنديز البيروفية، ضمن نظام إيكولوجي خاص بالغابات المطيرة الجبلية.

واكتُشف النوع الجديد في مقاطعة أوكسابامبا على ارتفاعات تراوح بين 1000 و1150 متراً.