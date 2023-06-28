إيطاليا تبحث عن «سائح فظ».. نحت «إيفان + هالي» في الكولوسيوم

تعهد وزيرا الثقافة والسياحة الإيطاليان بالعثور على سائح صور وهو ينحت اسمه واسم صديقته على جدران «الكولوسيوم» في روما، ومعاقبته على جريمة أدت في السابق إلى فرض غرامات باهظة.

وانتشر المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت كان سكان روما يشتكون بالفعل من توافد السياح الذين غمروا المدينة بأعداد قياسية هذا الموسم.

ووصف وزير الثقافة جينارو سانغيوليانو الكتابة على الجدران - (إيفان + هالي 23) - المنحوتة في مدرج فلافيان الذي يبلغ عمره 2000 عام تقريباً بأنها «خطيرة ومهينة، وعلامة على فظاظة كبيرة»، معبراً عن أمله في العثور على الجناة «ومعاقبتهم وفقاً لقوانيننا».

وعوقبت كتابات ونحت قام بها سياح في السابق في «الكولوسيوم» بفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دولار. كذلك عبرت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي عن أملها في معاقبة السائح «حتى يفهم خطورة هذا الفعل». ودعت إلى احترام ثقافة إيطاليا وتاريخها، مضيفة: «لا يمكننا السماح لمن يزورون بلادنا بأن يشعروا بالحرية في التصرف بهذه الطريقة».

وفي 2014 غُرّم سائح روسي 20 ألف يورو (25 ألف دولار) بسبب نقش حرف على جدران «الكولوسيوم»، بعد صدور حكم عاجل بسجنه أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وفي العام التالي عوقب سائحان أميركيان بعدما نحتا اسميهما في الأثر.