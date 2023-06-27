موظف جمرك بمطار القاهرة يصاب بصدمة عصبية بعد وضع يده في حقيبة راكب.. 22 ثعباناً وسلحفاتان

أصيب موظف جمرك بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بصدمة عصبية بعد وضع يده في وكر ثعابين بحقيبة راكب لدى وصوله من سلطنة عمان.

وكان الراكب يخفي 22 ثعباناً متنوعاً بعضها محظور طبقاً لاتفاقيات حماية الحياة البرية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكب.

واشتبه موظف الجمرك في حقيبة راكب مصري من مواليد 1992 بمدينة الإسكندرية، وأثناء قيامه بتفتيش حقيبة الراكب ووضع يده وجدها وسط أجسام دافئة تبين أنها مجموعة من الثعابين أسفل ملابس الراكب ما أصابه بصدمة عصبية وتم تهدئته والتأكد من عدم تعرضه للدغات من الثعابين.

وجرى تشكيل فريق عمل لتفتيش الحقائب بمعرفة الراكب وتبين وجود 22 ثعباناً تضم أنواعاً مختلفة بعضها محظور حيازته طبقاً لقوانين حماية الحياة البرية، إضافة لوجود سلحفاتين صغيرتين.

وأمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ماجد موسى بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكب وتحرير محضر ضبط جمركي ضده وعرضه على الجهات الأمنية.