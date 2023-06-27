سلاح فعال لمحاربة قشرة الرأس

يعد زيت إكليل الجبل بمثابة ينبوع صحة جمال للشعر، إذ إنه يساعد على نموه ويمنحه مظهراً لامعاً يخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالجمال والموضة أن الزيت العطري لإكليل الجبل (الروزماري)، يحتوي على مركبات مثل حمض الروزمارينيك، وحمض الكرنوسيك والسينول، ما يمنحه خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والميكروبات. وبفضل هذه الخصائص يعد زيت إكليل الجبل سلاحاً فعالاً لمحاربة قشرة الرأس، وحكة فروة الرأس.

وأضافت المجلة أن تدليك فروة الرأس بزيت إكليل الجبل، يعمل على تنشيط سريان الدم بفروة الرأس، ومن ثم إمداد جذور الشعر بالعناصر الغذائية والأكسجين، ما يعمل على تعزيز نمو الشعر. وإضافة إلى ذلك، يُعيد زيت إكليل الجبل للشعر لمعانه المفقود، ويمنحه مظهراً ساحراً يأسر الألباب.

• تدليك فروة الرأس بزيت إكليل الجبل يعمل على تنشيط سريان الدم.