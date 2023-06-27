فوبيا الأماكن المغلقة.. المواجهة وصفة العلاج

قال أخصائي العلاج النفسي الألماني رومان شتوبلر، إن فوبيا الأماكن المغلقة تعني الخوف من الأماكن الضيقة والمغلقة مثل المصعد والأنفاق ومترو الأنفاق.

وأوضح أن المصابين بفوبيا الأماكن المغلقة، ينتابهم الذعر ويعانون ضيق التنفس وزيادة إفرازات العرق والدوار وخفقان القلب، مشيراً إلى أن هذا الخوف القسري يمثل عبئاً ذهنياً وجسدياً، وغالباً ما يتسبب في قيود أثناء الحياة اليومية.

ولمواجهة فوبيا الأماكن المغلقة، يتعين على المريض استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي.

ومن أمثلة العلاج السلوكي ما يعرف بالعلاج المواجهة، وهذا يعني الوجود في الأماكن التي يشعر فيها المرضى بالفوبيا كالمصعد، تحت التوجيه العلاجي، لمساعدتهم على التخلص من هذا الخوف.