جامعة أسكتلندية تنعي طالبا توفي في كارثة الغواصة تيتان

قال رئيس جامعة ستراثكلايد الأسكتلندية إن المجتمع الجامعي "حزين للغاية" على وفاة الطالب سليمان داوود على متن الغواصة تيتان.

وكان سليمان داوود، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بالجامعة التي تقع في جلاسجو، على متن الغواصة رفقة والده شاه زاده داوود البالغ من العمر 48 عاما، وثلاثة رجال آخرين.

وتوفى الجميع في الانبجار (انفجار إلى الداخل) الكارثي للغواصة تيتان خلال رحلة إلى حطام السفينة الشهيرة تيتانيك قبالة سواحل كندا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، قال الأستاذ جيم ماكدونالد، رئيس ونائب مستشار جامعة ستراثكلايد، "نشعر بالصدمة والحزن الشديدين جراء وفاة سليمان داوود ووالده في الحادث المأساوي".

وقدم ماكدونالد تعازي الجامعة لأسرة داوود وكل من تضرروا من جراء الحادث البشع.

وأكدت الجامعة أمس الخميس، أن سليمان داوود كان طالبا بكلية الأعمال وأنهى لتوه سنته الأولى.

وأكد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي ببوسطن اكتشاف ذيل الغواصة على بعد نحو 490 مترا من مقدمة حطام السفينة تيتانيك.

وقال الأدميرال، جون موجر، إنه جرى العثور أيضا على مزيد من الحطام في شمال المحيط الأطلسي قبالة ساحل نيوفوندلاند وهذا كان "متسق مع الخسارة الكارثية لغرفة الضغط".