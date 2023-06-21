وجهات مميزة للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى في دبي

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذا العام مع مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، تقدم مدينة دبي مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض التي ستجعل الإجازة مليئة بالمتعة والمرح من خلال الاستمتاع بأشهى الوجبات وتجارب التسوق والترفيه.. ومن الوجهات المميزة خلال أيام العيد:

سوق مدينة جميرا

يقع هذا السوق الذي يمتاز بطرازه العربي التقليدي في قلب مدينة دبي، ويطلق مفاجآته الصيفية مع مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وتخصّص هذه الوجهة الشهيرة للزائرين الكثير من الأنشطة الترفيهية أينما وجدوا في السوق، بدءاً من العزف على آلة «الهاند بان» ووصولاً إلى عروض الصقارة التقليدية. ويمكن للزائرين أيضاً الاستمتاع بأشهى الوجبات بمناسبة العيد مع أحبائهم في أحد مطاعم سوق مدينة جميرا الشهيرة المطلة على برج العرب في الواجهة البحرية.

السيف

اجعلوا إجازة عيد الأضحى هذا العام مليئة بأروع الذكريات التي لا تُنسى في منطقة السيف التراثية الخلابة، التي تجمع بطريقة ساحرة بين ماضي دولة الإمارات العريق وحاضرها الاستثنائي. وتقع هذه المنطقة على ضفاف خور دبي، حيث تحتضن المباني ذات الطابع المعماري القديم عدداً كبيراً من المطاعم العصرية، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لكل أفراد الأسرة. ويمكن للزائرين كذلك زيارة متحف الأوهام في منطقة السيف، للاستمتاع بتجربة تعليمية ترفيهية وتفاعلية بامتياز قبل التجوّل في أزقة السوق القديم، واستكشاف متاجره وشراء الهدايا المثالية للعيد. وتوفر هذه الوجهة المميزة عروضاً مميزة وحصرية للسياحة الداخلية والإقامة في أحد فنادقها الثلاثة الشهيرة خلال إجازة العيد؛ فندق السيف التراثي كوريو كوليكشن باي هيلتون الذي يمتاز بأبراج الرياح التقليدية الشهيرة وإطلالته الساحرة على الأسواق الشعبية والأزقة التي تعج بالزائرين.

أشهى الأطباق

تلذذوا بأشهى الأطباق واستمتعوا بالاحتفالات الثقافية في «لاست إكزت» و«الخوانيج ووك» و«بوكس بارك».

وما من وقت أفضل من إجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بما تتغنى به دولة الإمارات من تراث عربي عريق، فتقدم وجهة «لاست إكزت» المحببة إلى قلوب الكثيرين، وهي وجهة مميزة بلمسة عصرية لمحبّي شاحنات الطعام في دبي، إلى جانب مركز التسوق المجاور لها في «الخوانيج ووك»؛ جدولاً غنياً بالأنشطة الثقافية الترفيهية، مثل عروض رقصة «العيالة» الإماراتية التقليدية والكثير غيرها في تجربة تأسر قلوب الزائرين. أما في «بوكس بارك» فيحظى الزائرون بفرصة الاستمتاع بمجموعة حصرية من عروض المطاعم وتجارب التسوق خلال فترة العيد، بينما يستكشفون هذه الوجهة ذات الطابع الصناعي بكثير من المتعة والمرح. وتشتهر كل من هذه الوجهات المميزة في دبي بما تقدمه من وجبات لذيذة وفعاليات ترفيهية ممتعة ضمن أجواء ساحرة.

جوائز كبرى

احصلوا على فرصة الفوز بجوائز كبرى في مركز مدن المجتمعي ومركز بوابة الخيل المجتمعي وسوق سيرينا وسوق فيلانوفا ومركز شروق المجتمعي.

قدّموا لأنفسكم أفضل هدية خلال عيد الأضحى المبارك، وهي فرصة الفوز بجائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم إماراتي. كل ما عليكم القيام به هو إنفاق 200 درهم إماراتي في أي من هذه المراكز المجتمعية الساحرة القريبة منكم من 15 يونيو حتى ثاني أيام العيد، لتحصلوا على فرصة الدخول في السحب على الجائزة الكبرى. والأفضل من ذلك هو أنكم تحصلون على تذكرة جديدة للمشاركة في السحب في كل مرة تنفقون فيها 200 درهم إضافية.

• تقدم مدينة دبي مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض المليئة بالمتعة والمرح.