شركاء «صيف دبي»: مستعدون لتجارب فريدة

أكد الشركاء الاستراتيجيون لفعاليات «مفاجآت صيف دبي» أهمية هذا الحدث الصيفي، ودوره في تنشيط الأسواق وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة، مؤكدين حرصهم على دعم هذه الفعاليات بكل ما يجعلها علامة فارقة في مجال فعاليات الترفيه والتسوق على مستوى المنطقة.

وتعود «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بأجندة ملأى بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة والتخفيضات والجوائز، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي»، على تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تقديم موسم جديد مملوء بالتجارب المميزة ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نشكر شركاءنا الاستراتيجيين على الدعم الذي يقدمونه لإنجاح كل دورة من دورات مفاجآت صيف دبي، حيث تسهم هذه الشراكة الحقيقية في تقديم أفضل التجارب والأنشطة التي تمكن ضيوفنا من الاستمتاع بها خلال فصل الصيف».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «لطالما مثّلت إينوك شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل بالارتقاء بقطاع التجزئة في دبي والسعي الحثيث إلى مواكبة تطلعات عملائنا الكرام، فإننا في كل عام نعمد إلى رعاية وإطلاق حملات ترويجية تلقى ترحيباً وإشادة واسعة من العملاء، وتترك أيضاً أثراً إيجابياً لدى الفائزين.

وقالت عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ليلى محمد سهيل: «لقد بنينا سمعة ممتازة على مر السنين بفضل التزامنا بالابتكار وتحقيق رضا العملاء في جميع حملاتنا الترويجية. تجسد حملة (مفاجآت مذهلة) روح الفخامة التي تعرف بها دبي، حيث تقدم عروضاً حصرية وخصومات كبيرة لمتسوقي المجوهرات خلال فعاليات (مفاجآت صيف دبي)». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات، ميشال عياط: «يشرفنا دخول العربية للسيارات في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومفاجآت صيف دبي منذ إنشائها. وتسعدنا أيضاً المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يجمع الناس من جميع أنحاء العالم، لإضفاء روح المرح وأجواء الترفيه على كل أرجاء المدينة». وعلق مدير عام «اتصالات من e&» في دبي، عبدالله سالم المانع: «نفخر بمشاركتنا في الدورة السادسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي شريكاً استراتيجياً في الحدث الأبرز، والفعالية الصيفية المنتظرة في دبي. تحرص (اتصالات من e&) على المشاركة الدائمة في هذا الحدث الذي يؤكد مكانة دبي العالمية وجهة سياحية رائدة للعائلات والأفراد، لقضاء أفضل الأوقات والعطلات الصيفية المميزة في مختلف مواسمه الحافلة بالعروض والمفاجآت». وقال المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في دولة الإمارات، هيثم حجار: «نسعى دوماً إلى الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة. ويطلق دبي فستيفال سيتي مول، حملة تجارب الصيف المميزة احتفالاً بـ(مفاجآت صيف دبي 2023). ويستقبل المفهوم الجديد مجموعة من الشخصيات المحببة للأطفال، التي تقدم عروضاً ممتعة وتتيح فرصة اللقاء مع الأطفال. وتتضمن الحملة إقامة العديد من الأنشطة وورش العمل حتى الـ27 من أغسطس المقبل. ويستضيف سكِل لابز في الطابق الأول من المول، مجموعة من ورش العمل المتنوعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، بما فيها صناعة العطور وتحضير أطباق الأجبان وصناعة الصابون، ورسم اللوحات الجبسية».